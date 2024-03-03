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Gaziantep ALG Spor Kulübü Kadın ve Spor Sergisinde İlgi Odağı Oldu

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Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve futbolcular, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen 'Kadın ve Spor' konulu sergiye katıldı. ALG Spor Kulübü'nün kadın futbolunda Gaziantep ve Türkiye'de elde ettiği başarılar takdir topladı.

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü teknik ekip ve futbolcular, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen " Kadın ve Spor" konulu sergiye katıldı. Kadın futbolunda Gaziantep ve Türkiye'de ilklere imza atan ALG Spor Kulübü sergide ilgi odağı oldu.

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı ve kadın futbolcuların katılım sağladığı " Kadın ve Spor" konulu sergide, Türkiye'de ve Gaziantep'te ilklere imza atan ALG Spor Kulübünün başarıları takdir topladı. Kadın Futboluna göstermiş olduğu katkılardan dolayı ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü'ye, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği başkanı Mezine Sırakaya tarafından plaket takdim edildi.

Ak Parti İl Başkanı Murat Çetin ve Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği başkanı Mezine Sırakaya tarafından ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü'ye takdim edilen plaket sonrasında sergi açılışı yapılırken, sergide ALG Spor Kulübünün Gaziantep ve Türkiye'ye yaşatmış olduğu ilkler konuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Gaziantep ve Türkiye'de kadın futbolunun öncülerinden olmaya devam ediyoruz. Kadın futboluna önemli yatırımlar yaptık. Son yıllarda alınan başarılarda bunun bir göstergesi. Ligi şampiyon bitirip Şampiyonlar Ligine gittikten sonra oyuncularımıza yoğun bir transfer isteği oldu. 7-8 oyuncumuz başka takımlara transfer oldu. ALG olarak kadın futboluna ve spora katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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