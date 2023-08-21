Gaziantep ALG Spor, Kongo Kadın Milli Takım oyuncusu Panbami Kuzoya'yı transfer etti

Gaziantep ALG Spor, Kongo Kadın Milli Takım futbolcusu Panbami Kuzoya'ya 1 yıllık sözleşme imzalattı. Kuzoya, her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu olarak takıma önemli katkı sağlayacak.

Transferde imzaları bir bir attıran Gaziantep ALG Spor, bu kez Kongo Kadın Milli Takım futbolcusu Panbami Kuzoya'ya imza attırdı.

Her iki kanatta da oynayabilen Kongolu Kuzoya'yı Gaziantep'e getiren ve başkan Ali Gözcü'nün yer aldığı toplantıda T. Kadınlar Futbol Süper Liginin güçlü ekibi ALG Spor, 1 yıllık sözleşmeye imza attırdı. Önümüzdeki sezon yine adından bahsettirmek isteyen ve kadrosuna oldukça önemli isimleri katan sarı-grili takım bu kez Kongo Kadın Milli takımın önemli kanat oyuncusunu transfer etti.

Her iki kanatta oynayabiliyor

Gaziantep ALG Spor'un kadrosuna kattığı Kongolu Kadın Milli oyuncu Kuzoya'kanın hem sağ, hem de sol kanatta oynayabildiği ve sarı-grili takıma önemli bir katkı sağlayacağı düşünerek transfer edilirken başkan Ali Gözcü, "ALG Spor'da transfer çalışmalarımız bitmez. Hocamızın istediği bölgelere takviye yapmaya devam ediyoruz. Bu kez Kongo Milli takımının önemli kanat oyuncusu Kuzoya'kayı transfer ettik. Panbami'nin en önemli özelliği iki kanatta da oynayabiliyor. İnşallah ALG Spor forması altında önemli işlere imza atacaktır ve kendisine başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP