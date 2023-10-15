Gaziantep Alg Spor, Karyna'nın golleriyle Hakkarigücü'nü mağlup etti

T. Kadınlar Futbol Süper Lİgi 7. hafta mücadelesinde Gaziantep Alg Spor, zorlu deplasmanda Hakkarigücü'nü yıldız oyuncusu Karyna'nın ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve takımını zirve yarışında tuttu.

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında yenilgi alan Gaziantep Alg Spor, Süper Ligin 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti ve yeniden kendine geldi. İlk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda açılan sarı-grili takım maçın yıldız ismi Karyna ile önce 68'de sonra ise 80'de bulduğu gollerle Hakkarigücü deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı. Oldukça kritik bir galibiyete imza atan Alg Spor'da maç sonu sevinç hakimdi.

Pes etmedik

İlk yarısını 1-0 geride kapatan Gaziantep Alg Spor'da başkan Ali Gözcü, takımın pes etmeden galibiyeti kovaladığını ve istediğini de elde ettiğini belirterek, "Bu sezon hiç bir maç kolay olmayacak ve bu maçta onlardan birisi oldu. Rakibimiz ev sahibi olmanın avantajını kullanarak ilk yarıyı önde kapattı ama bizim futbolcularımız özellikle ikinci yarıda pes etmeyerek galibiyeti kovaladı. Karyna'nın attığı 2 golle Hakkari deplasmanında kazanmayı başardık ve çok mutluyuz. 1-0 geriye düşmemize rağmen iyi bir mücadele ortaya koyarak kazanmayı başaran takımımızı kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP