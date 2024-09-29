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Gaziantep Alg Spor, Hakkarigücü'nü Deplasmada 3-2 Mağlup Etti

Gaziantep Alg Spor, Hakkarigücü'nü Deplasmada 3-2 Mağlup Etti
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Kadınlar Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde Gaziantep Alg Spor, Hakkarigücü'nü 3-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Alg Spor, galibiyetiyle puanını 8'e yükseltti.

T. Kadınlar Süper Ligi 4. Hafta mücadelesinde Gaziantep Alg Spor deplasmanda güçlü rakibi Hakkarigücü'nü 3-2 mağlup etti.

Ligde 3 maçından 2 beraberlik 1 galibiyet çıkaran Gaziantep Alg Spor, deplasmanda konuk olduğu Hakkarigücü'nü 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini alarak zirve yürüşünü sürdürdü. Maça oldukça hızlı başlayan sarı-grili takım 9. dakikada Patricia ile 1-0 öne geçerken 28'de Tijana durumu 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip farkı indirsede Alg Spor, 67'de Patricia ile durumu 3-1 yaptı. Hakkarigücü son anlara 3-2 girerek farkı yeniden 1'e indirse de Gaziantep ekibi zorlu deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı ve puanını 8 yaptı.

Maç sonu sevinç hakimdi

Hakkarigücü karşısında 3-2 kazanan Gaziantep Alg Spor'da maç sonu sevinç hakimdi. Teknik direktör Hilmi Bugüner, iyi mücadele ettikleri maçtan galibiyet ile ayrılmayı başardıklarını belirterek, "Buraya puanlar için gelmiştik ve istediğimizi alarak döndük. İyi bir mücadele ortaya koyan ve galibiyette pay sahibi olan tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bir galibiyet serisi oluşturup çıkışımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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