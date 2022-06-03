Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor - Haberler

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Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, Pazar günü saat 17.00'da evinde oynayacağı rövanş müsabakasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Teknik Direktör Hasan Vural yönetiminde Beşiktaş ile oynanacak ikinci maçın hazırlıklarına devam eden Gaziantep ALG Spor'da moraller üst seviyede. Vural, oyuncularını uyararak rehavete kapılmamalarını ve 2-0'lık galibiyeti unutarak Beşiktaş maçına tam konsantre olmalarını istedi. Öte yandan sarı-grili takım, Batur Sahası'nda oynayacağı maçta taraftarlarından da büyük destek bekliyor.

"TÜM TARAFTARLARI BEKLİYORUZ"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, ilk maçın verdiği 2-0'lık avantajı iyi kullanarak kendi evlerinde taraftarlarının da desteğiyle iyi sonuç alarak finale çıkmak istediklerini belirterek, "Biz şampiyonluğa inandık ve sezon başından bu yana bu hedef doğrultusunda ilerledik. Şampiyonluk için son iki maç. İlk maçta Beşiktaş gibi güçlü rakibimiz karşısında hem de deplasmanda iyi sonuç aldık, şimdi sıra Pazar günü evimizde oynayacağımız rövanş maçını da kazanarak finale çıkabilmek. Tüm taraftarlarımızı Batur Sahasına bekliyorum. Sahada boş yer kalmasın, inşallah taraftarlarımızın da desteğiyle evimizde de Beşiktaş'ı yenip finale çıkan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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