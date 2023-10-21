Gaziantep ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor ile berabere kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, son dakikalarda bulduğu gol ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor ile 1-1 berabere kaldı.

Zirveyi yakından ilgilendiren ve kazananın lider olacağı maçta ilk gol konuk ekip Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor'dan geldi. Özellikle ikinci yarıda rakip kalede baskı kuran Gaziantep Alg Spor, aradığı golü son haftaların formda ismi Kryna'nın 88. dakikada attığı golle buldu. Zirveyi yakından ilgilendiren iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı.

"Evimizde 3 puan kaybetmemiz üzücü"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'in ligin iyi takımlarından birisi olduğunu belirten Teknik Direktör Kenan Öztürk, "Mutlak kazanma parolasıyla çıkmıştık ama golü kalemizde görmemiz oyun planlarımızı bozdu. Ancak oyuncularım geçen maçta olduğu gibi maçtan kopmadı ve son dakikalarda attığımız golle 1 puan aldık ama evimizde puan kaybetmemiz üzücü. Şampiyonluğa oynayan takım özellikle evinde puan kaybetmemesi gerekiyor. Fomget, karşısında taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için üzgünüz" diye konuştu. - GAZİANTEP