Gaziantep ALG Spor, Adana İdmanyurdu'nu mağlup ederek liderliğe yükseldi

T. Kadınlar Futbol Süper Liginde heyecan milli aranın ardından yeniden start verirken Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Adana İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk 4 haftasına kadar Galatasaray ile çekişen Gaziantep ALG Spor, en yakın rakibinin kaybettiği haftada eline geçen fırsatı iyi kullandı. Akdeniz deplasmanında Adana İdmanyurdu'nu 77. ve uzatmanın 90+7. dakikalarında Karyna'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 15 puanla Kadınlar Futbol Süper Liginin yeni lideri oldu. Oldukça kıran kırana geçen maçta birçok pozisyondan yararlanamayan konuk ekip Belaruslu oyuncusunun ayağından bulduğu gollerle kazanarak Adana deplasmanından altın değerinde 3 puanla dönmeyi başardı.

Alg Spor'da liderlik sevinci

Gaziantep ALG Spor, milli aradan fırtına gibi döndü ve deplasmanda Adana ekibini mağlup ederek averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ı geride bırakarak 3 puan farkla liderliği teslim almanın sevincini yaşıyor. Sarı-Grili takımın başkanı Ali Gözcü, "Çok mutluyuz. Milli aradan sonra yeniden lige konsantre olmak kolay değildi. Bugün karşımızda iyi direnen bir takım vardı ama futbolcularımız iyi bir mücadele ortaya koyarak Adana İdmanyurdu karşısında kazanmayı başardılar. Bugünkü sonuçla birlikte en yakın rakiplerimize 3 puan fark atarak lider olduk, inşallah bu liderliği sezon sonuna kadar sürdürüp mutlu sona ulaşacağız. Bu önemli galibiyetten dolayı teknik ekibimizi ve oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP