Gaziantep ALG Spor, 4 önemli futbolcuyu transfer etti

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin şampiyonluk adaylarından Gaziantep ALG Spor, 4 önemli kadın futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden ve şu ana kadar Andrijana Trisic, Kongolu Kuzoya ile Karina Olkhovik'e imza attıran Gaziantep ALG Spor, peş peşe transferler yapmaya devam ediyor. ALG Spor, geçen sezon Diyarbakır Amed Sportif Faaliyetler'de önemli çıkış yakalayan kanat oyuncusu Christelle Ursulla Demba, son olarak İtalya Seri B takımı Napoli'de forma giyen 26 yaşındaki tecrübeli isim Antonia Dulcic, Gambiyalı stoper Manyima Stevelmans ve Brezilyalı golcü Karol Cardozo'yu transfer etti.

"Birbirinden önemli oyunculara Gaziantep'te"

Önümüzdeki sezon T. Kadınlar Süper Ligi'nde adından yine başarılı sonuçlarla kendilerinden söz ettirmek istediklerini ifade eden Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Birbirinden değerli ve önemli oyuncuları Gaziantep'e kazandırdık. Bu transferleri yapmak kolay olmadı. Bir çok takım talip olmasına rağmen hepsinin de tercihi Gaziantep oldu. Bu da bizim ne kadar doğru ve başarılı işler yaptığımız gösteriyor. Aramıza katılan Christelle Ursulla Demba, Antonia Dulcic, Manyima Stevelmans ve Karolıne Cardozo'ya alimize hoş geldin diyorum. İnanıyorum ki onlarda başarılı performanslarıyla şampiyonluk yolunda takımımıza katkı sağlayacaklardır" diye konuştu. - GAZİANTEP