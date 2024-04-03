Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Futbol Takımı, Türkiye'yi Çin'de temsil edecek

Türkiye Liseler Arası Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası'nın namağlup şampiyonu Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Futbol Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kentteki ve bölgedeki ön eleme maçlarını geçtikten sonra Antalya'da düzenlenen Türkiye Liseler Arası Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan takım, kupayı ilk kez kente kazandırdı.

Çin'de 17-27 Mayıs'ta düzenlenecek ISF Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'na davet edilen Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Futbol Takımı'nın sorumlusu ve beden eğitimi öğretmeni Uğur Alkan, 11-22 Mart'ta Antalya'da şampiyon olduklarını, hedeflerinin de Gaziantep'e hak ettiği başarıyı kazandırmak olduğunu söyledi.

"Namağlup oynamak bizi mutlu etti"

Hem bölgede hem de Türkiye finallerinde çok kaliteli takımlara karşı oynadıklarına değinen Alkan, "Namağlup takımlara karşı oynamak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Her şeyden önemlisi çocukların karakteri ve gelişimi bizim için her şeyden önemli. Hazırlığımız artık hem okulumuzu hem ailelerini hem de ilimizi ve ülkemizi Çin'deki şampiyonada temsil etmek olacak. Bizim takımımızın hayalleri, planları yeni değil, 3 yıllık bir emek var." dedi.

Türkiye şampiyonluğu hayallerini, öğrencisinden okul idaresine ve öğretmenlerine kadar herkesin kurduğunu ve bunu başardıklarının altını çizen Alkan, Çin'de de aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini vurguladı.

"İyi bir derece yapacağımıza inanıyorum"

Takımın oyuncularından Nihal Saraç, Antalya'da yoğun bir dönemden geçtiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Final etabında takımımda ve hocalarımda o stres ve baskıyı üzerimizde gördük ama buna rağmen yılmadık. Bu maçı kaybedersek şampiyonluk gider diye bir düşüncemiz olmadı. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Onların vermiş olduğu o mücadele ve hırs bizi şampiyon yaptı. Çin'e gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İyi bir derece yapacağımıza inanıyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur başarıyla döneceğimizden şüphem yok."

"Çok istedik ve başarı geldi." diyen Sena Oğuz da "Biz kendimizden eminiz, inanmak başarmanın yarısıdır. İnandığımız sürece yapabileceğimize inanıyorum. Dünyaya ismimizi duyuracağız, takım olarak birbirimize güveniyoruz ve inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Şeyma Şimşek ise Gaziantep'ten çıkıp Çin'de uluslararası bir turnuvaya gitmenin heyecan verici olduğunu, zor olsa da başarmak istediklerini söyledi.