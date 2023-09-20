Gazi Yusuf Deli, Sporla Hayata Tutundu

KUZEY Irak'ta Pençe Şimşek harekatında arazi taraması yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak sol bacağını diz altından kaybeden uzman çavuş Yusuf Deli (26) Ankara'da takılan protezle ayağa kalktı. Gazi Yusuf Deli, protez bacağıyla tekerlekli sandalye basketbolundan su altı dalışa, bisikletten yamaç paraşütüne kadar birçok sporu yaparak hayata sarıldı. Gazi kontenjanından üniversiteye girerek Spor Bilimleri Fakültesi okuyan Yusuf Deli, hedefinin milli sporcu olmak olduğunu söyledi.

Yusuf Deli, 6 Temmuz 2021'de Kuzey Irak'ta Pençe-Şimşek harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yusuf Deli'nin sol bacağı diz altından ampute edildi. Yusuf Deli, hastanede uygulanan protez, fizik tedavi ve rehabilitasyonla yeniden ayağa kalktı. Gazi Yusuf Deli, hastanedeki tedavi sürecinde tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başladı. 8 aylık tedavisinin ardından taburcu edilerek memleketi Antakya'ya dönen Yusuf Deli, burada tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya devam etti. Belediyenin takımında oynayan Deli, basketbolun yanı sıra yamaç paraşütü, tüplü su altı dalış, bisiklet ve doğa yürüyüşü gibi sporları da yaparak, hayata sarıldı. Spora olan tutkusuyla hayata bağlanan Deli, gazi kontenjanından da üniversiteye girdi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisi olan Deli, hedefinin milli sporcu olmak olduğunu söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gören Yusuf Deli, protez uygulamasının yapıldığı Ankara'daki hastanede Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak, diğer engellilere azmiyle örnek oldu. DHA'ya konuşan Yusuf Deli, hastanede protez takıldıktan sonra tekrar ayağa kalktığını anlatarak, "Tedavilerimin hemen ardından sporla hayata tutundum. Burada protezim hemen temin edildi, yürümeye başladım. Birtakım tedaviler gördüm, ameliyatlar oldum. Buradaki spor alanlarını kullanarak tekerlekli sandalye basketboluna başladım. Spor her zaman bizim daha mutlu olmamızı sağlıyor" dedi.

'ENGELLİLERE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Depreme Antakya'da yakalandığını belirten Deli, "Kötü bir geceydi. Çok şükür sağlam çıkabildik. 3-4 gün sonra kendimize gelebildik. Tabii uzaktan da olsa tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Aynı zamanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. Burada da hocalarımızı öğrenci arkadaşlarımızı kaybettik. İskenderun'da şu an bireysel olarak antrenman yapıyorum. Depremden dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin basketbol takımı devam edemiyor bu sene. O takımda geçen sene oynuyordum. Bu sene oynayamadığımız gün içerisinde sportif aktiviteler ve rekreatif farklı faaliyetlerde bulunuyorum. Gazilerimize ve engellilerimize örnek olacak davranışlarda bulunarak videolar çekmeye çalışıyorum. Paraşütten atlıyorum, yüzüyorum, tüplü su altı dalışı yapıyorum, bisiklet sürüyorum. Yani bu hastanede bize verilen protezi kullanarak her türlü faaliyeti gerçekleştirip, gazilerimize ve engelli vatandaşlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Tekerlekli sandalye basketbolunda da milli sporcu olmak istiyorum" diye konuştu.

'SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUM'

Gazi olmadan önce hep asker olmak istediğini ve sporun hayatının bir parçası olduğunu belirten Deli, "Hatay'ın yerel takımlarında futbol oynamaya başladım. Asker olduktan sonra zaten piyade komando olarak görev aldığım için sürekli sporla haşır neşirdim. Gazi olduktan sonra da sporun her zaman iyileştirici gücüne inandığım için spora devam ettim. Tekerlekli sandalyede basketbol tercihim oldu. Benim için farklı bir dünya, farklı bir zaman başladı. Şu an çok mutluyum. Sporun iyileştirici gücü olduğuna inanıyorum. Herkesi de spor yapmaya, mutlaka en azından günde bir yarım saatini ayırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.