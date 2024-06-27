Üye Girişi
Haberler

Gazi Koşusu'na katılacak jokey ve antrenörden açıklamalar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Koşusu'na katılacak jokey Görkem Özçelik ve antrenör Baha Yargı, yarışın çok çekişmeli geçeceğini söyledi. Jokey Görkem Özçelik, son hazırlıklarını yaptığını ve rakiplerin çok iyi olduğunu belirtirken, antrenör Baha Yargı ise heyecanlı bir koşu beklediğini ifade etti.

98. Gazi Koşusu'na katılacak jokey Görkem Özçelik ile antrenör Baha Yargı, 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yarışın çok çekişmeli geçeceğini söyledi.

Görkem Özçelik ve Baha Yargı, Veliefendi Hipodrumu'nda yaptıkları antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

98. Gazi Koşusu'na Iron Sky isimli safkanla katılacak jokey Görkem Özçelik, yarış için son hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Hazırlık sürecim iyi geçti. Antrenmanlarla iyi hazırlandım. Yarış için artık atımla son idmanlarımı yapacağım." diye konuştu.

"Bu yarıştaki rakiplerimiz çok iyi"

Gazi Koşusu'na katılacak diğer jokey ve atlara değinen Görkem, "Bu yarıştaki rakiplerimiz çok iyi. Çok güzel safkanlar var. Son zamanlarda üstün performans sergiliyorlar. Bizim safkanımız da iyi performans gösteriyor. Tüm safkanların ayağı düz bassın. Kazasız belasız güzel bir Gazi Koşusu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Koşusu'na katılmanın çok büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Görkem, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir koşuda yer alacağım. Kendisi bizim atamız ve paşamızdır. 2 senedir Gazi Koşusu'na katılıyorum. Bu seneki safkanlar biraz daha üstün performans sergiledi. Ben çekişmeli bir yarış olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Baha Yargı : "Müthiş heyecanlı bir koşu bekliyorum"

Antrenör Baha Yargı ise yarışta jokeylerin tercihlerinin önemli olduğunu dile getirerek, "Provalar çok sakin gitti. Son 2-3 koşuda ise ibreler değişti. Müthiş heyecanlı bir koşu bekliyorum. Son düzlükte her şey değişebilir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 98. Gazi Koşusu çok heyecanlı olacak." şeklinde görüş belirtti.

Her Gazi Koşusu'nun heyecanının farklı olduğunu belirten Baha, "Bu organizasyon, her at sahibi ve antrenörünün hayalini süslüyor. Bu koşunun da çok denk olduğunu düşünüyorum. Geçen sene biraz karmaşıktı. Kimin galip geleceği belli değildi. Müthiş bir finalle sonlandı. 98. Gazi Koşusu'nda belirli atların çok sıkı bir mücadelesi olacağına inanıyorum. 7-8 at üzerinde duruyorum. Gönlümde arkadaşımın atı var. Her an bir sürpriz olabilir. Yarışın sonucunu merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Koşusu'nun önemine değinin Baha, "Bu işin içindeyseniz tek hedefiniz Gazi Koşusu'nu kazanmaktır. Bu koşunun amacı budur. Gazi Koşusu, sizi unutulmazların arasına sokar. Manevi değeri tartışılmaz. 100 yıldır birçok at sahibi geldi geçti. Bu kupadan da sadece 98 tane var. Bu koşuda müthiş bir mücadele bekliyorum. Bu koşuya şahit olabilmeleri için yarışseverleri hipodromumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Gazi Koşusu Yargı Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli? MasterChef Melek kimdir? 2024 Masterchef Melek Baba kaç yaşında, nereli?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title