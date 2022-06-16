Gazetecilik bölümü şampiyon oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen futbol turnuvası, Gazetecilik Bölümünün şampiyonluğu ile tamamlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen futbol turnuvası sona erdi.

Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü normal ve ikinci öğretim öğrencilerinin oluşturdukları takımlar, Mart 2022'de çekilen fikstür ile zorlu bir mücadelenin ardından turnuvayı tamamladılar.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının tahsis ettiği çim sahada oynanan maçlarda Cumhuriyet Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Birimi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli nezaretinde gerçekleştirilen maçlarda turnuvanın kazananı Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencileri oldu.

Turnuva konuşmaların ardından kupanın Gazetecilik Bölümü takım kaptanına verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor