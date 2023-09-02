Gazeteciler Tavlada Yarıştı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Sevgi ve Barış Buluşmaları çerçevesinde basın mensupları arasında düzenlenen 'Tavla' turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Gazeteciler haberde değil, tavlada yarıştı

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Sevgi ve Barış Buluşmaları çerçevesinde basın mensupları arasında düzenlenen 'Tavla' turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 10'uncu Sevgi ve Barış Buluşmaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinliklerde gazeteciler arasında tavla turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvanın ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya ulusal ve yerel basından birçok temsilci katıldı. Sahada yarışan gazeteciler bu kez tavlada yarıştı.

Turnuvaya katılan Tolga Öztürkı, " Daha oyunun başındayız. 5 dakika sonra bakalım ne olacak. İddialıyım" dedi.

Katılımcılardan Zümrüt Çalış ise, " Turnuvaya katılan İddialı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim. Kadın oyuncu az birkaç vardı ama benim kadar iddialısı yok diye düşünüyorum" diye konuştu.