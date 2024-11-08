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Gazeteciler Arasında Eğlenceli Bowling Turnuvası Düzenlendi

Gazeteciler Arasında Eğlenceli Bowling Turnuvası Düzenlendi
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Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) öncülüğünde basın mensupları için düzenlenen bowling turnuvasında gazeteciler keyifli anlar yaşadı. 14 takımın yarıştığı etkinlikte Haberler.com birinci, Number1 FM ikinci, Sondakika.com ise üçüncü oldu.

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) öncülüğünde basın mensupları arasında bovling turnuvası düzenlendi. Gazeteciler, kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada keyifli dakikalar yaşadı.

BİRİNCİ HABERLER.COM OLDU

Plato AVM ve Sultanbeyli Gençlik Spor Müdürlüğü sponsorluğunda bovling salonunda düzenlenen turnuvada gazetecilerin yer aldığı toplam 14 takım yarıştı. Kıyasıya mücadele yaşanan turnuvada birinci Haberler.com, ikinci Number1 FM, üçüncü Sondakika.com oldu.

MADALYA VE KUPA TAKDİM EDİLDİ

Dereceye girenlere Sultanbeyli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün sponsorluğunda madalya ve kupa takdim edildi. USMEK tarafından plaket takdim edilirken, AVM ise kahve ve parfüm hediye etti. Plato AVM Reklam ve Pazarlama Müdürü Emel Aydın'a da katkılarından dolayı plaket ve hediye takdim edildi.

BAŞKAN AYDIN: DEVAMI GELECEK

USMEK Genel Başkanı İzzet Aydın, ilk kez düzenledikleri turnuvanın önümüzdeki aylarda farklı takımlarla devam edeceğini söyledi. Turnuvaya katılan gazetecilere teşekkür eden Aydın, "Gazeteciler çok yoğun bir gündemde, stresli bir ortamda görev yapıyor. Yoğunluk sebebiyle sosyal aktiviteleri de çok kısıtlı oluyor. Bu sebeple gazetecileri eğlenceli bir etkinlikte bir araya getirmek istedik. Çok eğlenceli ve heyecanlı bir bovling turnuvasına tanıklık ettik. Gazetecilerin çok keyif aldığını gördüm. Önümüzdeki aylarda farklı takımlarla bovling turnuvalarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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