Gazeteci Çağatay Çağlar hayatını kaybetti - Haberler

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Gazeteci Çağatay Çağlar hayatını kaybetti

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Spor
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Gazeteci Çağatay Çağlar hayatını kaybetti

İzmir'de 12 yıl önce kalp nakli olan ve kalp hastalarıyla ilgili çalışmalar yürüten spor basınının tanınmış isimlerinden Çağatay Çağlar, 53 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir'de 12 yıl önce kalp nakli olan ve kalp hastalarıyla ilgili çalışmalar yürüten spor basınının tanınmış isimlerinden Çağatay Çağlar, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Çağlar, 1 haftadır kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Torbalı ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Çağatay Çağlar'ın cenaze töreni bilgilerinin netleşince kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

Kalp hastalığı nedeniyle bir süre yapay kalp cihazıyla hayata tutunan Çağlar'a 10 Şubat 2010'da kalp nakli yapılmıştı.

Hastalıkla mücadele edenlere destek olmak için Kalp Hastaları ve Nakillileri Derneğini de kuran Çağlar, İzmir spor basını ve Göztepe Spor Kulübü camiasının sevilen isimleri arasında yer alıyordu.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Spor

Torbalı İzmir Spor Haberler

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