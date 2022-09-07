Garcia ve Khachanov, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi Spor Haberleri Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 17 numaralı seribaşı Caroline Garcia ve erkeklerin 27 numaralı seribaşı Karen Khachanov yarı finale çıktı. Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 17 numaralı seribaşı Caroline Garcia ve erkeklerin 27 numaralı seribaşı Karen Khachanov yarı finale çıktı. New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı. Tek kadınlardaki çeyrek final mücadelesinde, Coco Gauff (12 numaralı seribaşı) ile turnuva öncesi Cincinnati Masters'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Caroline Garcia (17) karşılaştı. Korttan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 28 yaşındaki Garcia, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı. Garcia, yarı finalde Ons Jabeur'ün (5) karşısına çıkacak. Khachanov, Kyrgios'u 5 sette geçti Nick Kyrgios (23) ile Karen Khachanov (27) arasındaki tek erkekler çeyrek final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu. 3 saat 40 dakika süren maçı 3-2 (7-5, 4-6, 7-5, 6-7, 6-4) kazanan Khachanov, kariyerinde ilk defa bir büyük turnuvada yarı finale yükseldi. 26 yaşındaki Khachanov, yarı finalde Casper Ruud'un (5) rakibi oldu.??????? Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Tam Gemi Şok Denemeleri New York Tenis Spor Haberler

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