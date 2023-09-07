Gana, Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandı

Gana, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Süper Lig'den Alexander Djiku, Daniel Amartey ve Kingsley Schindler, Gana formasıyla turnuvada mücadele edecek.

Gana, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti ve turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Gana mücadeleye; Ati, Seidu, Djiku, Aidoo, Baba, Owusu, Samed, Bukari, Kudus, Ayew ve Williams ilk 11'iyle başladı. Orta Afrika Cumhuriyeti ise; Lembet, Yanagao, Ndobe, Yapende, Guinari, Youga, Koyalipou, Pirioua, Mafouta, Namnganda, Baboula kadrosuyla sahada yer aldı.

Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni Kudus ve Nuamah'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve turnuvaya katılmaya hak kazandı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin tek golünü ise Mafouta kaydetti.

Süper Lig'den Alexander Djiku, Daniel Amartey ve Kingsley Schindler, Gana formasıyla turnuvada mücadele edecek.

DJIKU, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, 90 dakika forma giydi. 29 yaşındaki savunmacı 47'nci dakikada sarı kart gördü.