Gana, 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndan men edildi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Gana'yı 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde yaş sınırıyla ilgili kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle organizasyondan men etti.

Gana, Dünya Kupası elemelerinde forma giyen bazı oyuncularının 17 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle ihraç edildi ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Alınan karara göre, Gana'nın "Siyah Kızlar" (Black Maidens) olarak anılan takımı, yapılacak iki 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na katılamayacak.