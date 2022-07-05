Gana, 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndan men edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gana, 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndan men edildi

AA - Adam Abu - Spor
 - Güncelleme:
Gana, 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndan men edildi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Gana'yı 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde yaş sınırıyla ilgili kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle organizasyondan men etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Gana'yı 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde yaş sınırıyla ilgili kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle organizasyondan men etti.

Gana, Dünya Kupası elemelerinde forma giyen bazı oyuncularının 17 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle ihraç edildi ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Alınan karara göre, Gana'nın "Siyah Kızlar" (Black Maidens) olarak anılan takımı, yapılacak iki 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na katılamayacak.

AA / Adam Abu - Spor

Afrika Gana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title