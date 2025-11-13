Gamze Soğuksu, Olimpiyat Madalyası İçin Hedeflerine Kilitlendi

Türkiye ve Avrupa şampiyonu 22 yaşındaki milli boksör Gamze Soğuksu, elde ettiği başarıları olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 7 yıldır Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi bünyesinde şampiyonalara hazırlanan Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Gamze, boks yolculuğuna 8. sınıf öğrencisiyken başladı.

Beden eğitimi öğretmeninin kendisini boksa yönlendirmesiyle o dönem yaşadığı Ordu'da bu branşta hazırlıklarına başlayan Gamze Soğuksu, sistemli ve düzenli çalışmasıyla Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar ile çeşitli dereceler elde etti.

Hazırlıklarını ara vermeden sürdüren milli boksör, 2026-2032 yılları arasında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatlara katılarak madalya almayı hedefliyor.

Gamze Soğuksu, AA muhabirine, boksta yolun başında olduğunu, birçok başarı elde etse de Türkiye'ye daha büyük gururlar yaşatmak istediğini söyledi.

Boksa tamamen öğretmenin yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Gamze, "Öğretmenim o dönem çeşitli branşlarda birçok sporcu bulmaya çalışıyordu. Beni boksa davet etti, ben de kabul ettim. İlk başta erkek sporu gibi geldi ama daha sonra yeni arkadaşlar edindim. Orada güzel bir ortam vardı, bende öyle devam ettim." dedi.

Boksun iyi bir savunma sporu olduğuna işaret eden Gamze, özellikle kadınların bu branşta başarılı olabileceklerine inandığını vurguladı.

Milli boksör, en büyük hayalinin olimpiyatlarda dereceye girmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 9 yıldır boks yapıyorum. Bir Avrupa şampiyonluğum, iki de Avrupa ikinciliğim bulunuyor. Çok şükür her kategoride Avrupa'da madalyam var. Büyüklerde bu yıl ilk defa yurt dışında bir turnuvaya katıldım, Kazakistan'da dünya kupasıydı. Orada çeyrek final maçında elendim. İnşallah 2026'da büyüklerde Avrupa şampiyonasına, daha sonra dünya şampiyonası, 2028 ve 2032'de olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum."

TOHM'da sporcular için güzel bir ortam sağlandığını vurgulayan Gamze Soğuksu, "Genel olarak sabah ve akşam antrenman yapıyorum. Okul olmadığı dönemlerde derslerimiz uyuşursa antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yemeğimiz, konaklamamız, her şeyimiz burada. Fizyoterapistlerimiz, diyetisyenimiz, psikoloğumuz var. Her şekilde yardımcı oluyorlar bize." diye konuştu.

"Hedefimiz 2028 olimpiyatlarında madalya almak"

Boks Genç Milli Takım ve TOHM antrenörü Muhammet Çat ise 7 yıldır birlikte çalıştıkları sporcusunun hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir insan olduğunu söyledi.

Sporcusunun çok daha büyük başarılar kazanacağına inandığını anlatan Çat, "Büyüklerde de Türkiye şampiyonu olan sporcumuzla hedefimiz 2028 olimpiyatlarında madalya almak. Gamze daha çok küçük, 22 yaşında bir sporcumuz. Çok iyi gelişim sağlıyor. İyi, kaliteli ve yetenekli bir boksör. 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane (Avustralya) Olimpiyatları'na da hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammet Çat, Gamze'nin TOHM'daki birçok sporcuya başarısı ve kişiliğiyle örnek olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gamze Soğuksu tam 7 yıl önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geldi. Ordu'daki antrenörü onu hazırlayarak buraya gönderdi. Geldiğinde eksiklikleri vardı, biz onları tamamladık. Artık Türkiye'de bir Gamze Soğuksu ismi var, bunu başardığımıza inanıyorum. Defalarca Türkiye şampiyonu oldu her alanda. Yıldızlarda, gençlerde, büyüklerde, U23'de Türkiye şampiyonluğu var. Aynı zamanda gençlerde Avrupa ikinciliği, U23'te Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği var. İyi bir ivme kazandı, iyi bir boksör. Önümüzdeki yıl Akdeniz Oyunları var, orada da altın madalya almayı hedefliyoruz."