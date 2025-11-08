Gamze Altun, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun, altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda milli sporcu Gamze Altun mücadele etti. Altun, koparmada kaldırdığı 72 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli halterci böylece bu yılki İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandırdı. - İSTANBUL