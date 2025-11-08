Haberler

Gamze Altun, İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun, koparmada, silkmede ve toplamda birincilik elde ederek 3 altın madalyanın sahibi oldu.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun, koparmanın ardından silkme ve toplamda da zirvede yer alarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda milli sporcu Gamze Altun mücadele etti. Koparmada kaldırdığı 72 kiloyla Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Gamze, silkmede de altın madalya elde etti. Gamze Altun, toplamda da zirvenin sahibi olarak 3 altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
