Galler-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları belli oldu
,
Son Güncelleme:
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Galler-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Cardiff City Stadı'nda oynanacak.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Galler- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Cardiff City
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Aleksandar Kasapovic (Slovenya)
Galler : Ward, Roberts, Lockyer, Ben Davies, Rodon, Broadhead, Jordan James, Ampadu, Neco Williams, Johnson, Wilson
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: AA / Spor