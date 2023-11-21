Haberler

Galler-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları belli oldu

,
Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Galler-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Cardiff City Stadı'nda oynanacak.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Galler- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Cardiff City

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Aleksandar Kasapovic (Slovenya)

Galler : Ward, Roberts, Lockyer, Ben Davies, Rodon, Broadhead, Jordan James, Ampadu, Neco Williams, Johnson, Wilson

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Galler Futbol Spor Haberler

title