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Galler, Türkiye maçı için aday kadrosunu açıkladı

Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Robert Page tarafından belirlenen kadroda birçok önemli futbolcu yer alıyor.