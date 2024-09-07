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Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Oyuncularım mükemmel oynadılar

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Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ile oynanan maçı değerlendirdi ve oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

GALLER Teknik Direktörü Craig Bellamy, "Oyuncularım mükemmel oynadılar. Şimdiye kadar gördüğüm çalışmalarda da çok iyilerdi. Çok kısa bir süre birlikteydik ama bu bütün hafta çok mükemmel geçti ve çok güven verdiler bana. Gelecek için iyi bir başlangıç oldu. Ümit verici oldu" dedi.

Galler, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında sahasında konuk ettiği Türkiye ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Craig Bellamy, "Oyuncularım mükemmel oynadılar. Şimdiye kadar gördüğüm çalışmalarda da çok iyilerdi. Çok da bilgi almaya hazırlardı. Bunun farkındalardı. Çok kısa bir süre birlikteydik. Ama bu bütün hafta çok mükemmel geçti ve çok güven verdiler bana. Her şey planladığınız gibi gitmiyor. En kötüsüne de hazırlamıştım kendimi. Sonuçta sürekli öğreniyoruz, detaylara bakıyoruz. Ama gelecek için iyi bir başlangıç oldu. Ümit verici oldu" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'YE BAKMAK BANA FAYDALI OLDU'

Takımı adına geleceğe çok ümitli baktığını ifade eden Craig Bellamy, "En kötü senaryoya hazırlamıştım kendimi. Sahaya hazırlanmaya çalıştım. Türkiye'ye bakmak bana faydalı oldu. Onları izledim. Onların iyi taraflarına ve kötü taraflarına bakmış oldum. Oyuncularıma aktardım. Tabii ki düzeltmemiz gereken ufak tefek şeyler var. Ama geleceğe çok ümitli bakıyorum. İyi ekiplerdi. Onlar bize çok çabuk adapte olabildiler. Biz daha çabuk adapte olabilirdik. Ama bu da çok anlaşılır bir durum" yorumlarında bulundu.

'TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMAK MÜKEMMEL BİR ŞEYDİ'

Türkiye'nin mükemmel bir rakip olduğunu vurgulayan Bellamy, "Çok emek verdim ben bunun için. Çok hazırlıklıydım. 4-5 ay önce benim için doğru zamandı bu kararı almak için. Çok şey öğrendim. Tabii ki ben bu işin ustası değilim. Bunu söyleyemem. Ama tadını çıkardık. Türkiye çok güzel bir rakipti. Vincenzo Montella çok mükemmel bir hoca. Türkiye mükemmel bir ülke. Türkiye'ye karşı oynamak mükemmel bir şeydi" ifadelerinde bulundu.

'ŞU ANDA KIEFFER MOORE'UN DİKİŞLERİ YAPILIYOR'

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Çağlar Söyüncü ile çarpışıp yüzüne darbe alan Kieffer Moore'un sakatlığı ile ilgili ise şöyle dedi:

"Az sonra öğreneceğim. Şu anda dikişleri yapılıyor. Pazartesi bakacağız. Adapte olmak zorundayız. Değişiklikler yapmak zorundayız. Çünkü her maça farklı bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Rakip farklı ve en iyi fırsatları çıkartmaya çalışacağız. Domine etmeye çalışacağız. Tabii ki umarım kazanırız. Bir iki değişiklik yapmak zorundayız."

'BEN İNSAN OLARAK GERİDE DURMAK İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM'

Türkiye maçının zor geçeceğini bildiğini fakat bunu oyuncularla baskı hissetmemeleri adına konuşmadığını dile getiren genç teknik adam, "Tabii ki yaptığınız işi sevmek zorundasınız. Ben her gün aynaya baktığımda şöyle diyorum. Ben yaptığım işi seviyor muyum? Ama birkaç defa hayır diyorsam bir şeyler değişmesi lazım. Ben bu işi çok seviyorum. Tabii ki daha bir maçta hocalık yaptım. Bu beni en iyi hoca yapmaz. En kötü hoca da yapmaz. Yaptığı işi seviyorum. ve bunu da oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Topu kaybettiler, geri almaya çalışsınlar. Ben insan olarak geride durmak isteyen biri değilim. Benim tabiatımda yok bu. Ellerinden geldiğince, mümkün olduğunca domine etmek zorundalar. Prensibim bu benim. Ben bunu anlattım oyuncularıma. İyi futbol oynuyorsanız size fırsat gelir zaten. Ama biz çok emek verdik. Çok çalışmak zorunda kaldık. Sonuçta mükafat almak için emek vermek zorundasınız. Her şey kendiliğinden oluşmuyor. Biz burada elmas aramıyoruz, mücevher aramıyoruz. Türkiye gibi yetenekli bir ekibe karşı oynadık. Bizim için zor bir akşam olacağını biliyorduk. Ama ben oyuncularıma bu şekilde baskı yapmak istemedim. Ne kadar topu alabilirlerse o kadar az koşarlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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