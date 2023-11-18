2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin lider olduğu D Grubu'nda Galler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Galler'in son maçı Türkiye'ye konuk olacak.

Galler, Ermenistan ile berabere kalarak liderlik şansını kaybetti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasında Türkiye'nin lider durumda bulunduğu D Grubu'nda, Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Galler, gruptan çıkma şansını zora soktu.

Galler'i konuk eden Ermenistan, Zelarayan'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken 45+2'de Tiknizyan'ın kendi kalesine attığı gol ile maça beraberlik geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla 11 paunlı Galler'in, D Grubu'nda 16 puanı bulunan Türkiye'nin önünde grubu lider bitirme şansı kalmadı. Galler, gruptaki son maçında Türkiye'yi konuk edecek.

Grupta son 2 maçı öncesinde 10 puanı bulunan Hırvatistan, bu akşam deplasmanda Letonya'yı yenemez ise Türkiye, Galler'e karşı deplasmanda son maçına çıkmadan liderliği garantilemiş olacak.