Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den

Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den

Spor Haberleri

Başakşehir maçının ardından galibiyet golünü atan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, taraftarlara 3'lü çektirdi.

Başakşehir maçının ardından galibiyet golünü atan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, taraftarlara 3'lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın tek golünü kaydeden Arjantinli golcü Mauro Icardi, kale arkasındaki tribünün önünde Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti taraftarla birlikte kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title