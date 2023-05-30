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Galatasaraylılar Karabük'te şampiyonluğu doyasıya kutladı

Galatasaraylılar Karabük'te şampiyonluğu doyasıya kutladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı.

Galatasaraylılar Karabük'te şampiyonluğu doyasıya kutladı

KARABÜK - Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı.

Süper Ligi uzun süredir lider götüren Galatasaray 23. şampiyonluğuna Ankaragücü galibiyeti ile ulaştı. Karabük ve Safranbolu ilçesinde şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde bayrakları ve araç konvoylarıyla şehir turu attı.

100. Yıl Mahallesi ve Misak-ı Milli Meydanında toplanan taraftarlar takımlarına bol bol tezahüratlar yaptı.

Polis ekipleri de tedbir alarak meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Karabük Spor Haberler

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