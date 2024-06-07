Galatasaraylı Victor Nelsson, EURO 2024 kadrosunda yer alamayacak

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle Danimarka'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacağını duyurdu.

Nelsson'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemle Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayacağım için yıkılmış haldeyim. Sakatlığım umduğum kadar hızlı iyileşmedi. Takım arkadaşlarım ve teknik ekibe iyi şanslar diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım." ifadelerini kullandı.