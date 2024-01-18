Galatasaraylı Tete, Ümraniyespor maçında gol attı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Brezilyalı futbolcu Tete attı. Maçın 43. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kerem Demirbay'ın pasında kale önünde Tete tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanan Kopenhag mücadelesinde gol atmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Tete 90 dakikada kaldı. - İSTANBUL