Galatasaraylı Tete, takıma faydalı olmaya devam etmek istiyor

Tete: Takımıma faydalı olmaya devam etmek istiyorum

"Her maça bu şekilde kazanmak için çıkıp, sonunda ne olacağını göreceğiz"

"Manchester United zor bir dönemden geçiyor"

"İyi oynayarak taraftarımıza mutluluklar yaşatmak için elimden geleni yapacağım"

SACİT GÖNCÜ / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaraylı Tete, "Birbirimize alışıyoruz. Ben de ilerleyen zamanlarda goller atarak, asistler yaparak takımıma faydalı olmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girip, 1 gol, 1 asistlik performansıyla Galatasaray'a 1 puanı getiren isim olan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu dile getiren Tete, "Dediğiniz gibi zor bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi maçı bu. İyi başladık, fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Oyuna girmiş olmaktan, gol atmaktan ve asist yapmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

"TAKIMIMA FAYDALI OLMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Brezilyalı kanat oyuncusu, "Hem maçlarda hem idmanlarda her gün daha iyiye gidiyor çalışıyoruz. Birbirimize alışıyoruz. Ben de ilerleyen zamanlarda goller atarak, asistler yaparak takımıma faydalı olmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇA BU ŞEKİLDE KAZANMAK İÇİN ÇIKIP, SONUNDA NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Tete, "Önden ne düşündüğünüzün hiçbir önemi yok. Çünkü futbol sahada 11'e 11 oynanıyor. Bunun hiçbir favorisi yok. Sahaya çıkıp, oynamanız gerekiyor. Biz de her maça bu şekilde kazanmak için çıkıp, sonunda ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"MANCHESTER UNİTED ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

A Grubu'nun ikinci maçında Manchester deplasmanına konuk olacakları hatırlatılan Brezilyalı kanat oyuncusu, şöyle konuştu:

"Bizim için iyi olacak. Zor bir dönemden geçiyorlar. Biz de bundan faydalanmak, iyi bir sonuçla dönmek için elimizden geleni yapacağız."

"İYİ OYNAYARAK TARAFTARIMIZA MUTLULUKLAR YAŞATMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Galatasaray taraftarının maçın başından sonuna kadar kendilerine büyük destek olduğunu dile getiren Tete, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben performansımdan memnunum. Fakat hoca, oyuncuları seçtiği zaman takıma kim faydalı olacaksa onu seçmeye çalışıyor. Bizler de kim oynarsa oynasın, faydalı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi oynadığım dönemde goller atıp, asistler yaparak takıma faydalı olmaya çalışacağım. Müthiş bir taraftar vardı. Maçın başından sonuna kadar bize destek olan şahane bir taraftar vardı. İlerleyen günlerde ben de iyi oynayarak taraftarımıza mutluluklar yaşatmak için elimden geleni yapacağım."