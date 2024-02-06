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Galatasaraylı Tete, Bandırmaspor karşısında penaltıdan gol attı

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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Bandırmaspor karşılaşmasında penaltıdan kaydettiği golle bu sezonki 3. golünü attı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Bandırmaspor karşılaşmasında penaltıdan kaydettiği golle bu sezonki 3. golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Brezilyalı futbolcu attı. Mücadelenin 40. dakikasındaki penaltıyı kullanan Tete meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, skoru da 3-0'a getirdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcu gollerin 2'sini Türkiye Kupası'nda, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Tete, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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