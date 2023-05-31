- Galatasaraylı taraftarların sevinç kutlaması havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arnavutköy'de konvoy oluşturup dev Galatasaray bayrağı ile yürüdü. Meşale yakan taraftarın sevinç kutlaması havadan görüntülendi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Arnavutköy'de taraftarlar sokağa çıkıp kutlama yaptı. Arnavutköy araç konvoyu oluşturdular. Ellerinde dev Galatasaray bayrağı ile Fatih Caddesi'ne inen vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı, meşale yaktı. Vatandaşların sevinç kutlaması havadan görüntülendi.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023