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Galatasaraylı Taraftarların Sevinç Görüntüleri Canlı Yayınla İzlenebilir

Galatasaraylı Taraftarların Sevinç Görüntüleri Canlı Yayınla İzlenebilir

Spor Haberleri

Ankara'daki Kızılay Meydanı'ndan Galatasaraylı taraftarların sevinç görüntülerini DHA FEED 1'den, İstanbul'daki Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu çevresinden taraftar görüntülerini DHA FEED 2'den dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız.

Ankara'daki Kızılay Meydanı'ndan Galatasaraylı taraftarların sevinç görüntülerini DHA FEED 1'den, İstanbul'daki Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu çevresinden taraftar görüntülerini DHA FEED 2'den dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kızılay Meydanı İstanbul Ankara DHA Spor Haberler

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