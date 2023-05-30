Galatasaraylı Taraftarların Sevinç Görüntüleri Canlı Yayınla İzlenebilir
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Ankara'daki Kızılay Meydanı'ndan Galatasaraylı taraftarların sevinç görüntülerini DHA FEED 1'den, İstanbul'daki Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu çevresinden taraftar görüntülerini DHA FEED 2'den dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız.
Ankara'daki Kızılay Meydanı'ndan Galatasaraylı taraftarların sevinç görüntülerini DHA FEED 1'den, İstanbul'daki Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu çevresinden taraftar görüntülerini DHA FEED 2'den dönüşümlü olarak CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor