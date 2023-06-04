Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Galatasaraylı Taraftarların Derbi ve Şampiyonluk Kutlaması

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. Elazığ'da da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlamak için Öğretmenevi önüne akın etti.

- Galatasaraylı taraftarların derbi ve şampiyonluk kutlaması

ELAZIĞ - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. Elazığ'da da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlamak için Öğretmenevi önüne akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Elazığ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title