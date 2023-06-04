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Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması

Galatasaraylı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Vanlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Vanlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle Vanlı taraftarlar da caddelerde bir araya gelerek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutladı. Polis ekiplerinin de muhtemel bir olaya karşı tedbir aldığı kutlamalar uzun saatler sürdü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Nef Spor Haberler

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