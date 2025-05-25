Galatasaraylı Taraftarlar Yenikapı'da Şampiyonluk Kutluyor
Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı Miting Alanı'na akın etti. Etkinlikler kapsamında DJ performansları ve konserler düzenlenecek.
- Galatasaraylı taraftarlar Yenikapı'ya akın etti
İSTANBUL - Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti.
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Spor