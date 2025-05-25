Galatasaraylı Taraftarlar Yenikapı'da Şampiyonluk Kutlamalarına Akın Etti
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana akın etti; ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler gerçekleştirilecek.
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti.
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor