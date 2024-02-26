Galatasaraylı Taraftarlar TFF'yi Protesto Etti
Galatasaraylı taraftarlar, Antalyaspor maçının ilk 3 dakikasında sessiz kalarak Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) protesto etmek için Antalyaspor maçının ilk 3 dakikasında sessiz kalarak tezahürat yapmadı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın evine Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz protesto gerçekleştirdi. Taraftarlar, TFF'ye tepki göstermek için müsabakanın ilk 3 dakikasında tezahüratlarda bulunmadı ve sessiz kaldı. Galatasaraylı taraftarlar daha sonra tezahüratlarına başladı. - İSTANBUL