Galatasaraylı Taraftarlar TFF'yi Protesto Etti

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) protesto etmek için Antalyaspor maçının ilk 3 dakikasında sessiz kalarak tezahürat yapmadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın evine Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz protesto gerçekleştirdi. Taraftarlar, TFF'ye tepki göstermek için müsabakanın ilk 3 dakikasında tezahüratlarda bulunmadı ve sessiz kaldı. Galatasaraylı taraftarlar daha sonra tezahüratlarına başladı. - İSTANBUL