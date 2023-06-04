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Galatasaraylı Taraftarlar Taksim'i Bayram Yerine Çevirdi

Spor Haberleri

Şampiyon Galatasaray'ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim'de toplanarak hem derbi galibiyetini hem de şampiyonluğu doyasıya kutladı.

- Galatasaraylı taraftarlar Taksim'i bayram yerine çevirdi

İSTANBUL - Şampiyon Galatasaray'ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim'de toplanarak hem derbi galibiyetini hem de şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Taksim Meydanı'nda aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem şampiyonluğun hem de derbi galibiyetinin sevincini geç saatlere kadar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Taksim Spor Haberler

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