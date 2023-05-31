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Galatasaraylı Taraftarlar Taksim'e Akın Etti

Galatasaraylı Taraftarlar Taksim'e Akın Etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim'e akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim'e akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanı'na akın etti. Taraftarlar şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Taksim Spor Haberler

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