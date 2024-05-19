Galatasaraylı taraftarlar takımı yalnız bırakmadı
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası takımı marşlarla ve bayraklarla karşıladı.
Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde bekleyen taraftarlar, takımı marşlarla, meşalelerle ve bayraklarla karşıladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünün tesislere girmesinin ardından alandan ayrıldı.