Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar Silivri sokaklarında şampiyonluk kutlaması yaptı. Kutlamalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

GALATASARAYLI taraftarlar Silivri sokaklarında şampiyonluk kutlaması yaptı. Kutlamalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Silivri'de karşılaşması sonrasında Galatasaraylı taraftar sokağa döküldü. Atatürk Meydan'ın toplanan taraftar, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar ilçe genelinde konvoy oluştururken, trafik tamamen durdu. Galatasaraylı taraftarların şarkılar eşliğinde yaptığı kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023