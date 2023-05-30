Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluk Kutlaması İçin Van'da Sokağa Döküldü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Van'da coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Van'da coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Van caddelerinde kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar. Daha sonra Cumhuriyet ve Maraş caddeleri üzerinde toplanan yüzlerce taraftar, sevgi gösterilerinde bulundular.

Şampiyonluğu hak ettiklerini ifade eden sarı kırmızılı taraftarlar, haftaya Fenerbahçe'yi de yeneceklerini söylediler. - VAN

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023