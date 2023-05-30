Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Taksim'de Kutluyor

Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Taksim'de Kutluyor

Spor Haberleri

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi lehine tezahürat da yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutluyor.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maçtan sonra Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklarla ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda teknik direktör Okan Buruk ve bugün iki gol atan Mauro Icardi lehine tezahürat da yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların, Taksim'deki şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Mauro Icardi Okan Buruk Taksim Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title