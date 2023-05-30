Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Taksim'de Kutluyor

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi lehine tezahürat da yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutluyor.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maçtan sonra Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklarla ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda teknik direktör Okan Buruk ve bugün iki gol atan Mauro Icardi lehine tezahürat da yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların, Taksim'deki şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.