Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Florya'da Kutluyor

Galatasaraylı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu Florya'da kutluyor. Taraftarlar, maçı cep telefonları ve tabletlerden takip ederek büyük sevinç yaşadılar.

Galatasaraylı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu Florya'da kutluyor.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçı cep telefonları ve tabletlerden takip etti.

Takımlarının karşılaşmada attığı gollerle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi. Florya'da giderek kalabalıklaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tesislerin etrafındaki sokakları tamamen doldurdu. Meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların, Florya'daki şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.