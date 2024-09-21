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Galatasaraylı Taraftarlar Kadıköy'e Hareket Etti

Galatasaraylı Taraftarlar Kadıköy'e Hareket Etti
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'tan ayrılarak Kadıköy'e doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 bin taraftar, bilet kontrollerinin ardından 28 otobüsle stadyuma hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti

Serhan TÜRK - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 6'ncı haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etmek için RAMS Park'tan ayrıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Kadıköy'e doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 bin taraftar önce RAMS Park'ta toplandı. Güvenlik güçlerinin yaptığı bilet kontrolleri ve üst aramalarının ardından taraftarlar otobüslere yöneldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için toplam 28 otobüs eşliğinde tezahüratlarla karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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