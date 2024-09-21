Galatasaraylı Taraftarlar Derbi İçin Kadıköy'e Gitti
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı için Kadıköy'e hareket etti. Yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, coşku ve tezahüratlarla takımlarını desteklediler.
Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti.
RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti.
Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele, saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
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