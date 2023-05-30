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Galatasaraylı Taraftarlar Ankara'da Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaraylı Taraftarlar Ankara'da Şampiyonluğu Kutladı

Spor Haberleri

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu sonrası Ankara'da Kızılay Meydanı'nda kutlama yaptı. Taraftarlar burada meşaleler yakıp, Galatasaray marşları söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu sonrası Ankara'da Kızılay Meydanı'nda kutlama yaptı.

Ligin 36. haftasında Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, hakemin son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı forma ve bayraklarıyla Kızılay Meydanı'na akın etti.

Taraftarlar burada meşaleler yakıp, Galatasaray marşları söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Sarı-kırmızıların şampiyonluk kutlamaları, Ankara'nın önde gelen caddeleri ve meydanlarında devam ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Kızılay Meydanı Galatasaray Ankara Spor Haberler

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