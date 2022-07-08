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Galatasaraylı Marcao, Sevilla yolcusu

AA - Emrah Oktay - Spor
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Galatasaraylı Marcao, Sevilla yolcusu

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla'ya transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2018-2019 sezonunun devre arasında katılan Marcao, 106'sı Süper Lig olmak üzere 141 resmi maça çıktı.

Brezilyalı futbolcu, birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray Sevilla FC İspanya Marcao Spor Haberler

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