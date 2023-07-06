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Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sakatlık durumu açıklandı

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sakatlık durumu açıklandı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın sol dizinde 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Torreira'nın 2'nci derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi. < Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:  "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Lucas Torreira Galatasaray Hull City Spor Haberler

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